Visite de chantier des fouilles préventives Ingwiller, 18 mai 2022, Ingwiller.

2022-05-18 – 2022-05-18

Ingwiller Bas-Rhin

Archéologie Alsace mène actuellement une fouille préventive au cœur de la commune d’Ingwiller, révélant des vestiges antiques, médiévaux et modernes.

Afin de présenter les découvertes en cours et les méthodes de travail des archéologues, des visites de chantier sont organisées les mercredis 18 et 25 mai 2022. (Dans la limite des places disponibles, inscritpions fortement recommandées).

+33 3 90 58 55 34

