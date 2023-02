Visite de chantier / Démonstration des savoir-faire du patrimoine bâti Issendolus Issendolus Catégories d’Évènement: Issendolus

Lot Issendolus Sébastien Pousse, murailler pierre sèche, adhérent de la marque Valeurs Parc, nous propose la visite d’un chantier

de pose de calades à la chaux et joints de sable. Animation proposée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Infos » Parc / 05 65 24 20 50 C.Pelaprat/biljara.com

