Visite de chantier de la Maison Rebecca

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Le Mans

La maison Rebecca est située à proximité du centre-ville du Mans, dans un terrain à la topographie marquée. L’objectif principal a été de développer le projet vers une conception à énergie passive (recherche d’orientation sud / optimisation de l’enveloppe / contrainte urbanistique). Le choix de l’ossature bois a permis d’optimiser l’épaisseur de l’enveloppe dans le cadre d’un tissu urbain dense. La performance énergétique a été calculée sur le logiciel PHPP et atteint le niveau « passive plus » (passif et positif avec une part d’énergie renouvelable). Le chantier est actuellement en cours, il a démarré en juillet 2021 pour se terminer début 2022. A2A architectes est une agence d’architecture spécialisée dans la construction à ossature bois et dans la conception de bâtiment à énergie passive. Elle est certifiée « concepteur européen Passiv’Haus » (CEPH). _Une visite proposée par l’agence_ _**A2A architectes**_ _dans le cadre de la 5e édition d’Habiter Bois. Un évènement_ **_Fibois Pays de la Loire_**_, association interprofessionnelle pour la promotion du bois en région Pays de la Loire._

Inscription par email obligatoire

