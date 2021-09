Murat Maison de la faune Cantal, Murat Visite de chantier de la Maison de la Faune Maison de la faune Murat Catégories d’évènement: Cantal

Murat

Visite de chantier de la Maison de la Faune Maison de la faune, 18 septembre 2021, Murat. Visite de chantier de la Maison de la Faune

Maison de la faune, le samedi 18 septembre à 14:30

La Maison de la faune est en travaux depuis janvier 2020 ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la municipalité de Murat vous propose de la découvrir en travaux avec Pierrick Roche, le Conseiller Délégué en charge de la revitalisation du Centre-Bourg et de la rénovation de la Maison de la faune.

Visite gratuite sur inscription obligatoire, 15 personnes maximum.

Visite de chantier de la Maison de la faune ! Maison de la faune Place de l’Hôtel de ville,15300 Murat Murat Murat Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Murat Autres Lieu Maison de la faune Adresse Place de l'Hôtel de ville,15300 Murat Ville Murat lieuville Maison de la faune Murat