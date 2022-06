Visite de chantier – Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Visite de chantier – Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune, 25 juin 2022, Beaune. Visite de chantier – Cité des Climats et vins de Bourgogne

Rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or

2022-06-25 – 2022-06-25 Beaune

Côte-d’Or EUR 0 Visite de chantier de la Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune – Samedi 25 juin A l’occasion du Mois des Climats, découvrez les coulisses du chantier et les prémices du parcours de visite dédié à la Bourgogne, son histoire, son patrimoine, ses vins et ses Climats. Visites de 10h à 17h. Gratuit.

