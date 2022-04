VISITE DE CHANTIER – BUREAUX FLOTTANTS Bassins à flot Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

VISITE DE CHANTIER – BUREAUX FLOTTANTS Bassins à flot Bordeaux, 29 avril 2022, Bordeaux. VISITE DE CHANTIER – BUREAUX FLOTTANTS

Bassins à flot Bordeaux, le vendredi 29 avril à 11:00

Découvrez une construction singulière qui s’inscrit dans les problématiques liées aux Bassins à flot. Elle fait la part belle aux économies d’énergie, alliant inertie du sol en béton, murs en terre crue et panneaux solaires. Avec : – PAUL ROLLAND, architecte urbaniste associé, 2PM architecture – MATHIEU LE MORVAN, architecte, 2PM architecture – CUSTODIO XIMENES, directeur Carmo Wood France INSCRIPTIONS [ma@le308.com](mailto:ma@le308.com) Visite réservée aux adhérents à jour de leur cotisation. [J’adhère !](https://www.helloasso.com/associations/le-308-maison-de-l-architecture-en-nouvelle-aquitaine/adhesions/adhesion-2022-au-308-maison-de-l-architecture-en-nouvelle-aquitaine-2) Prévoir obligatoirement casque et chaussures de sécurité. Cette visite entre dans le cadre des formations complémentaires. Une attestation de présence peut être délivrée sur simple demande à l’issue de l’événement.

Visite réservée aux adhérents à jour de leur cotisation.

Le 308 – Maison de l’Architecture vous invite à la visite du chantier des Bureaux flottants aux Bassins à flot à Bordeaux. Bassins à flot Bordeaux Bassins à flot 33000 BORDEAUX Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bassins à flot Bordeaux Adresse Bassins à flot 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville Bassins à flot Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Bassins à flot Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

VISITE DE CHANTIER – BUREAUX FLOTTANTS Bassins à flot Bordeaux 2022-04-29 was last modified: by VISITE DE CHANTIER – BUREAUX FLOTTANTS Bassins à flot Bordeaux Bassins à flot Bordeaux 29 avril 2022 Bassins à flot Bordeaux Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde