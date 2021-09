Visite de chantier : anciennes maisons de tanneurs Commune d’Eymoutiers, 17 octobre 2021, Eymoutiers.

Visite de chantier : anciennes maisons de tanneurs

Commune d’Eymoutiers, le dimanche 17 octobre à 15:00

### Le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages et la Maison de l’Architecture du Limousin s’associent pour proposer une **visite de chantier à Eymoutiers.** **Deux anciennes maisons de tanneurs** dans le Faubourg Saint-Gilles sont en cours de rénovation pour créer une seule entité. **L’architecte en charge du chantier, Sophie Bertrand, vous fera découvrir le chantier et les étapes du projet de rénovation** faisant intervenir tous les corps de métier sur plusieurs années. En préambule, **un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire vous présentera l’histoire de la tannerie à Eymoutiers, en visitant le quartier** entre les maisons rénovées et les bords de Vienne. Il vous fera découvrir les traces de cette activité ayant fait la richesse du bourg, notamment au XVIIe siècle : anciens greniers à claire-voie autrefois ouverts pour faire sécher les peaux ; dernière tannerie en activité jusqu’en 1926 ; ancienne fosse conservée dans un jardin ; emplacement des anciens moulins qui produisaient le tan (poudre d’écorce nécessaire à la transformation des peaux en cuir)… Ainsi que des documents d’archives. Le nom des habitants rappelle d’ailleurs cette activité : les « Pelauds » étaient ceux qui travaillaient les peaux (du latin _pellis_ : “la peau”). **Réservation obligatoire (places limitées) : 05 55 69 27 81 (Office de Tourisme d’Eymoutiers).** RDV Place Stalingrad dimanche 17/10/2021 à 15h. Durée 2h. Gratuit. Le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages : [www.pahmontsetbarrages.fr](https://www.pahmontsetbarrages.fr/) Le chantier et le site de Sophie Bertrand, architecte et co-Présidente de la Maison de l’Architecture du Limousin : [[https://sophiebertrandarchitectures.fr/rehabilitation-d-une-maison-de-tanneurs/](https://sophiebertrandarchitectures.fr/rehabilitation-d-une-maison-de-tanneurs/)](https://sophiebertrandarchitectures.fr/rehabilitation-d-une-maison-de-tanneurs/) La Maison de l’Architecture du Limousin : [[https://ma-limousin.fr/](https://ma-limousin.fr/)](https://ma-limousin.fr/)

Gratuit. Réservation obligatoire (places limitées) : 05 55 69 27 81 (Office de Tourisme d’Eymoutiers). Respect des gestes barrière en vigueur.

Journées nationales de l’architecture

Commune d’Eymoutiers Place Stalingrad, 87120 Eymoutiers Eymoutiers Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T17:00:00