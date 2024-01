Visite de chantier 23 rue du Couëdic Lorient Lorient, vendredi 16 février 2024.

Visite de chantier Le Trésor Reconversion de la Banque de France en logement Vendredi 16 février, 12h30 23 rue du Couëdic Lorient sur inscription

Portant sur la restructuration et l’extension de l’ancienne Banque de France en un projet de logements collectifs en centre-ville de Lorient, cette visite ouverte aux publics sera animée par Fanny Landeau et José Pietro, architectes, de l’agence 56S.

L’écriture architecturale du quartier reconstruit après-guerre est spécifique de la modernité dite « classique ». L’enjeu de la nouvelle strate contemporaine est de réussir à articuler cette échelle et ce vocabulaire avec celle de la Banque de France, monumentale, à l’ouest de l’îlot.

23 rue du Couëdic Lorient 23 rue du Couëdic Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

Atelier 56S