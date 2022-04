Visite de Cercy la Tour avec Yves Ducroizet Cercy-la-Tour Cercy-la-Tour Catégories d’évènement: Cercy-la-Tour

Nièvre

Visite de Cercy la Tour avec Yves Ducroizet Cercy-la-Tour, 4 mai 2022, Cercy-la-Tour. Visite de Cercy la Tour avec Yves Ducroizet Place d’Aligre Centre bourg Cercy-la-Tour

2022-05-04 – 2022-05-04 Place d’Aligre Centre bourg

Cercy-la-Tour Nièvre Cercy-la-Tour Le temps d’un après-midi partez avec Yves Ducroizet à la découverte du Village Cercy-La-Tour. Vous découvrirez toutes les richesses et les anecdotes de cette charmante commune.

Le temps d'un après-midi partez avec Yves Ducroizet à la découverte du Village Cercy-La-Tour. Vous découvrirez toutes les richesses et les anecdotes de cette charmante commune.

RDV place d'Aligre à 15h ; Inscriptions au plus tard la veille avant 17h30

RDV place d’Aligre à 15h ; Inscriptions au plus tard la veille avant 17h30 Place d’Aligre Centre bourg Cercy-la-Tour

