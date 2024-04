Visite de Cemboing Cemboing, samedi 27 juillet 2024.

Visite du village à travers l’histoire des fontaines, des lavoirs, et des belles maisons anciennes et leurs illustres occupants. Découverte d’une croix du XVIe, de l’Eglise de l’Assomption du XVIIIe récemment restaurée, toutes deux Monuments Historiques et son mobilier classé.

Collation offerte par la mairie.

Visite organisée par l’ADP3P.

Sans réservation. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 14:30:00

fin : 2024-07-27

Église

Cemboing 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

