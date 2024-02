Visite de cave et dégustation au féminin Domaine GUETH Gueberschwihr, dimanche 3 mars 2024.

Visite de cave et dégustation au féminin Domaine GUETH Gueberschwihr Haut-Rhin

Venez découvrir le Domaine GUETH, un lieu où le vin se conjugue au féminin… Dans un cadre contemporain sur la route des vins, Muriel vous invite à partager sa vision du vin, héritée de 7 générations de vignerons, pour des vins gourmands et raffinés, respectueux de l’environnement.

Venez partager notre passion et notre vision du vin au féminin, notre respect de la nature et notre façon d’élever nos vins sans contrainte. Du raisin au verre, nous vous ferons découvrir notre savoir-faire et notre sensibilité. Vous pourrez choisir et savourer les vins qui vous plaisent le plus parmi toutes nos cuvées. Au Domaine GUETH, pas de restriction sur le nombre de vins à goûter 6, 8, 12 cuvées ou plus, c’est vous qui décidez ! Notre but est de vous surprendre avec des arômes inédits qui vous enchanteront. Nous vous attendons avec impatience pour vous faire vivre une expérience unique autour de nos vins lors de votre prochaine visite de cave et dégustation en Alsace, au Domaine GUETH. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-12-30 12:00:00

1 Brunnmattweg

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est cave@vin-alsace-gueth.com

L’événement Visite de cave et dégustation au féminin Domaine GUETH Gueberschwihr a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach