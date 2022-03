Visite de cave et dégustation au domaine GUETH Gueberschwihr Gueberschwihr Catégories d’évènement: Gueberschwihr

Haut-Rhin

Visite de cave et dégustation au domaine GUETH Gueberschwihr, 15 mars 2022, Gueberschwihr. Visite de cave et dégustation au domaine GUETH Gueberschwihr

2022-03-15 09:00:00 – 2022-11-30 18:00:00

Gueberschwihr Haut-Rhin Gueberschwihr EUR Le Domaine GUETH vous accueille pour une visite de cave suivie d’une dégustation de ses vins. Dans un cadre contemporain sur la route des vins, Muriel vous propose une touche féminine et moderne après 7 générations de vignerons, pour des vins fruités et élégants, proches de la nature. Certifié HVE, en conversion bio, le Domaine est engagé depuis longtemps dans une démarche de respect de l’environnement. « Ma conviction : une terre saine permet de produire de beaux vins. A l’aide d’outils modernes et d’un travail soigné, je m’efforce chaque jour de créer le lien au terroir pour révéler la personnalité de chacun de mes vins. Mes vins sont un peu comme mes enfants. Je les élève pour qu’ils s’épanouissent, en prenant soin d’eux … Avec des cuvées traditionnelles, sélections de vieilles vignes mais aussi des cuvées atypiques, vous trouverez de quoi satisfaire vos envies et étonner vos amis. A bientôt pour découvrir mon approche du vin au féminin. » +33 3 89 49 33 61 Le Domaine GUETH vous accueille pour une visite de cave suivie d’une dégustation de ses vins. Dans un cadre contemporain sur la route des vins, Muriel vous propose une touche féminine et moderne après 7 générations de vignerons, pour des vins fruités et élégants, proches de la nature. Certifié HVE, en conversion bio, le Domaine est engagé depuis longtemps dans une démarche de respect de l’environnement. « Ma conviction : une terre saine permet de produire de beaux vins. A l’aide d’outils modernes et d’un travail soigné, je m’efforce chaque jour de créer le lien au terroir pour révéler la personnalité de chacun de mes vins. Mes vins sont un peu comme mes enfants. Je les élève pour qu’ils s’épanouissent, en prenant soin d’eux … Avec des cuvées traditionnelles, sélections de vieilles vignes mais aussi des cuvées atypiques, vous trouverez de quoi satisfaire vos envies et étonner vos amis. A bientôt pour découvrir mon approche du vin au féminin. » Gueberschwihr

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gueberschwihr, Haut-Rhin Autres Lieu Gueberschwihr Adresse Ville Gueberschwihr lieuville Gueberschwihr Departement Haut-Rhin

Gueberschwihr Gueberschwihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueberschwihr/

Visite de cave et dégustation au domaine GUETH Gueberschwihr 2022-03-15 was last modified: by Visite de cave et dégustation au domaine GUETH Gueberschwihr Gueberschwihr 15 mars 2022 Gueberschwihr Haut-Rhin

Gueberschwihr Haut-Rhin