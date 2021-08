Wihr-au-Val Wihr-au-Val Haut-Rhin, Wihr-au-Val Visite de cave et découverte des vins d’Alsace Wihr-au-Val Wihr-au-Val Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wihr-au-Val Haut-Rhin Wihr-au-Val Au cœur de la Vallée de Munster, dans un domaine familial, vous découvrirez les vins d’Alsace ! Vous pourrez échanger sur toutes les facettes du métier de vigneron, vous visiterez la cave et dégusterez une sélection de vins produits sur les coteaux granitiques du Val Saint Grégoire. • Dégustation conviviale de 5 vins minimum • Echange sur le métier de vigneron • Cave familiale • Visite de cave commentée Pour cette expérience, vous découvrirez l’histoire de cette vallée et de son vignoble, puis vous visiterez la cave et suivrez toutes les étapes de la vinification, du raisin à la bouteille de vin ! De retour au caveau, vous dégusterez de façon conviviale la mosaïque des cépages alsaciens combinée à l’influence des terroirs. +33 3 89 71 03 96 Au cœur de la Vallée de Munster, dans un domaine familial, vous découvrirez les vins d’Alsace ! Vous pourrez échanger sur toutes les facettes du métier de vigneron, vous visiterez la cave et dégusterez une sélection de vins produits sur les coteaux granitiques du Val Saint Grégoire. • Dégustation conviviale de 5 vins minimum • Echange sur le métier de vigneron • Cave familiale • Visite de cave commentée dernière mise à jour : 2021-08-25 par

