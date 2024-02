Visite de cave et découverte des vins d’Alsace Wihr-au-Val, jeudi 15 février 2024.

Visite de cave et découverte des vins d’Alsace Wihr-au-Val Haut-Rhin

Découvrez une visite commentée de la cave et ouvrez vos papilles aux fameux vins blancs d’Alsace lors de la dégustation.

La famille Schoenheitz vous accueille pour une visite de cave guidée tous les jeudis à 10h30 de septembre à juin et à 11h du 14 juillet au 25 août. Découvrez le domaine et discutez avec les viticulteurs. Tout en suivant le parcours du raisin, découvrez comment sont produits des vins blancs secs, doux, des vins rouges et des vins effervescents… puis dégustez une sélection des meilleures cuvées !

De plus, chaque jeudi de mi- juillet à fin août

– à 9h30 découverte du vignoble.

– à 11h visite de la cave et dégustation.

Veuillez noter que d’autres visites thématiques sont aussi organisées

– Dégustation Accords Vins & Fromages

– Le vignoble, refuge de biodiversité EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 10:30:00

fin : 2024-07-04 12:00:00

1 rue de Walbach

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est domaine@vins-schoenheitz.fr

