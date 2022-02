VISITE DE CAVE DE LA CAZOULINE Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers Catégories d’évènement: Cazouls-lès-Béziers

Cazouls-lès-Béziers Hérault Cazouls-lès-Béziers Une visite ludique et originale où vous découvrirez les secrets de création du vin, de l’arrivée du raisin jusqu’au chai d’élevage en barrique.

Jace, street artiste à la renommée internationale, qui a réalisé notre grande fresque murale, a disséminé ses célèbres « Gouzous » sur tout le parcours de la visite. Saurez-vous les retrouver ?… Une expérience unique pour les grands et les petits !!

La visite se terminera par une dégustation de nos meilleures cuvées

Sur réservation 0467938921 ou comtpoircazouls@vpe.fr

