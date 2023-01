VISITE DE CAVE Cazouls-lès-Béziers, 11 février 2023, Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers.

VISITE DE CAVE

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault

2023-02-11 – 2023-02-11

Cazouls-lès-Béziers

Hérault

Cazouls-lès-Béziers

Découvrez les secrets de vinification et comment est élaboré le vin que vous dégustez, une visite ludique et originale vous attend à Cazouls, suivi d’une dégustation de nos cuvées .

On en profite pour chercher les Gouzous tout au long du parcours. Célèbre personnage du street artiste Jace qui nous a fait une magnifique fresque sur 700 m2, à découvrir à la fin de la visite.

Une expérience unique pour les grands et les petits !!

Découvrez les secrets de vinification et comment est élaboré le vin que vous dégustez, une visite ludique et originale vous attend à Cazouls, suivi d’une dégustation de nos cuvées .

On en profite pour chercher les Gouzous tout au long du parcours. Célèbre personnage du street artiste Jace qui nous a fait une magnifique fresque sur 700 m2, à découvrir à la fin de la visite.

Une expérience unique po

dom

Cazouls-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2023-01-20 par