Visite de cave au Domaine Clément Weck Gueberschwihr Gueberschwihr Catégories d’évènement: Gueberschwihr

Haut-Rhin

Visite de cave au Domaine Clément Weck Gueberschwihr, 1 juin 2022, Gueberschwihr. Visite de cave au Domaine Clément Weck Gueberschwihr

2022-06-01 10:00:00 – 2022-09-15 11:00:00

Venez à la rencontre de Matthieu WECK, vigneron. Chaque mercredi, il vous fera partager sa passion pour les vins de caractère. La visite se terminera par une dégustation de vins proposés par la maison.

