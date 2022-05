Visite de Castelmoron-sur-Lot, 11 juillet 2022, .

Visite de Castelmoron-sur-Lot

2022-07-11 – 2022-07-11

Visite du Port Lalande et de Castelmoron-sur-Lot avec Jean-Pierre FERNANDEZ, Raconteur de Pays.

Le départ se fait au Port Lalande et la visite est gratuite et ouverte à tous.

