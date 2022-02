VISITE DE CAMELARZAC -CPIE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Catégories d’évènement: Hérault

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Un élevage de dromadaires des Canaries sur le Causse du Larzac ? Et bien oui ! venez découvrir cet élevage atypique, très bien adapté aux conditions de notre région. Christèle vous parlera de son étonnante passion pour ces camélidés. Réservation obligatoire.

Lieu de rdv sera donné lors de la réservation

Un élevage de dromadaires des Canaries sur le Causse du Larzac ? Et bien oui ! venez découvrir cet élevage atypique, très bien adapté aux conditions de notre région. Christèle vous parlera de son étonnante passion pour ces camélidés. Réservation obligatoire.

Lieu de rdv sera donné lors de la réservation

Gratuit



