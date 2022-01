VISITE DE CAMELARZAC -CPIE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Catégories d’évènement: Hérault

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Christèle vous propose de découvrir les Causses accompagnés de ses dromadaires. Une façon originale et ludique de découvrir le Larzac et ses animaux très touchant !. Réservation obligatoire.

Lieu de rdv sera donné lors de la réservation

christele dereosch

