Visite de Bourguignon-les-Morey Bourguignon-lès-Morey, dimanche 28 juillet 2024.

Situé sur la montagne de la Roche, petit village de caractère où il fait bon vivre. Découvrez ce village pittoresque avec ses anciennes maisons et ses chemins dérobés, ainsi que l’église reconstruite au XIXe, sur les vestiges de l’ancienne église détruite lors d’invasion, en style néogothique disposant entre autres de remarquables vitraux. Verre de l’amitié et exposition organisée par l’Association Patrimoine et Culture sur les métiers d’aujourd’hui prenant racine sur les métiers anciens.

Visite organisée par l’ADP3P.

Sans réservation. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 14:30:00

fin : 2024-07-28

Église

Bourguignon-lès-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

