Visite de Bougey Bougey, samedi 17 août 2024.

Visite commentée du château et de son parc par les propriétaires qui partageront l’histoire du château et de ses différents propriétaires. Explications et découverte du projet de restauration des écuries. Le château accueillera les nouvelles expositions du 11e RDC « La Grande Guerre en Franche-Comté » et celle de l’ASCB « L’Art de la poliorcétique ».

Visite organisée par l’ADP3P.

Sans réservation.

Début : 2024-08-17 14:30:00

fin : 2024-08-17

Église

Bougey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

