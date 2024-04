Visite de Betoncourt Betoncourt-sur-Mance, mercredi 17 juillet 2024.

Avis aux curieux chaque petit village de Haute-Saône a ses trésors cachés. Cette année, la visite de Betoncourt se fera sur le thème des linteaux sculptés et des pierres gravées. Eric décryptera pour vous les pierres de fondation des maisons de la fin du XVIIIe et de la période révolutionnaire. Il vous fera découvrir leurs symboles et signification .Nous partagerons un verre en fin de parcours.

Visite organisée par l’ADP3P.

Sans réservation. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 14:30:00

fin : 2024-07-17

Église

Betoncourt-sur-Mance 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

