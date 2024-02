Visite de Bazas sur le thème des foires et marchés Bazas, mardi 20 février 2024.

Cette visite thématique d’1h30 vous fera découvrir la ville de Bazas au travers de l’histoire de ses foires et marchés depuis le Moyen-Âge.

Au départ de l’Office de Tourisme, notre guide-conférencière Virginie vous guidera dans les rues étroites du Quartier Saint-Martin, sous la Halle de l’Hôtel de Ville et à la poterne de la Brèche pour vous raconter comment les marchés ont transformé le tissu urbain, et comment le privilège de boucherie et les foires aux bestiaux ont façonné la reconnaissance de la race bovine bazadaise, fleuron de la cité ! EUR.

Début : 2024-02-20 14:30:00

fin : 2024-02-20

25 Rue Fondespan

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine bazas@tourisme-sud-gironde.com

