Visite de Bazas avec Léonor d’Aquitaine Bazas, vendredi 26 juillet 2024.

La cité de Bazas recèle de nombreux trésors, partez à sa découverte avec votre guide Léonor d’Aquitaine.

Toutes les époques, ou presque, ont laissé des vestiges encore visibles aujourd’hui.

De l’Antiquité à la période contemporaine, nous profiterons du centre ville pour découvrir la cathédrale classée à l’UNESCO, le jardin du chapitre, et verrons ensemble les hôtels particuliers méritant le coup d’oeil près et autour de la place de la cathédralé. Cette place, jadis traversée par le rempart, témoigne de l’évolution de l’architecture du 12ème au 19ème siècle. Ainsi, la Halle et l’Hôtel de Ville feront l’objet d’un détour également.

Bazas c’est aussi l’occasion de découvrir l’apothicairerie et de se balader au pieds des remparts, le long du Beuve. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 16:00:00

fin : 2024-07-26

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

