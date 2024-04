Visite de Barges Barges, jeudi 8 août 2024.

Bargeoises et Bargeois vous accueillerons dans leur village champenois jusqu’en 1790. Découvrez l’Eglise restaurée en 1937, son clocher carré à bulbe, son retable, ses statues et tableaux, ainsi que les fontaines, maisons et les vestiges d’une maison templière. Observez le tableau de St-Theodore en soldat romain et le portrait du général Decaen, qui a marqué la vie du village.

Verre de l’amitié offert à la fontaine des Vignerons.

Visite organisée par l’ADP3P.

Sans réservation. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 14:30:00

fin : 2024-08-08

Église

Barges 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

