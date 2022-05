Visite de Au Jardin 971 Chemin de Castra,Douillard Lamentin Catégorie d’évènement: Lamentin

le samedi 4 juin à 08:30

**Au Jardin 971** **Chemin de Castra, Douillard** **Contact : 0690.55.22.96** **Samedi : 08h30 à 11h00** Venez découvrir un parc fruitier et paysager conduit en permaculture dont la spécifité est d’accueillir une collection de fruits tropicaux locaux et rares. Il est à vocation touristique et pédagogique. Les prestations proposées s’articulent autour de visites guidées, dégustations de fruits, récoltes au champs, atelier en permaculture, paniers de fruits en vente directe, vente de plantes ornementales, médicinales et arbres fruitiers, produits agrotransformés, miel et vanille, conseils à domicile pour vos plantations, initiation à la pêche aux ouassous. Découverte du parc fruitier et paysager, conduit en permaculture. Sa spécialité est d’accueillir une collection de fruits tropicaux locaux et rares. Chemin de Castra,Douillard 97129 LAMENTIN Lamentin

2022-06-04T08:30:00 2022-06-04T11:00:00

