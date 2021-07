Valencisse Site des Tranchées d'Entraînement des Sablonnières Loir-et-Cher, Valencisse Visite de 3000 mètres de tranchées d’entraînement de la Première Guerre mondiale Site des Tranchées d’Entraînement des Sablonnières Valencisse Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Valencisse

Visite de 3000 mètres de tranchées d’entraînement de la Première Guerre mondiale Site des Tranchées d’Entraînement des Sablonnières, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Valencisse. Visite de 3000 mètres de tranchées d’entraînement de la Première Guerre mondiale

le samedi 18 septembre à Site des Tranchées d’Entraînement des Sablonnières Groupe de 25 maximum

Visite commentée Site des Tranchées d’Entraînement des Sablonnières Forêt de Blois 41190 Chambon-sur-Cisse Valencisse Chambon-sur-Cisse Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Valencisse Étiquettes évènement : Autres Lieu Site des Tranchées d'Entraînement des Sablonnières Adresse Forêt de Blois 41190 Chambon-sur-Cisse Ville Valencisse lieuville Site des Tranchées d'Entraînement des Sablonnières Valencisse