Visite « Dax la rebelle, ville thermale et festive à la Belle Epoque » RDV porte principale Arènes Dax, dimanche 31 mars 2024.

Visite « Dax la rebelle, ville thermale et festive à la Belle Epoque » RDV porte principale Arènes Dax Landes

Des arènes aux remparts, du Trou des pauvres aux nombreuses villas balnéaires, suivez Marie Golzart, habillée en costume d’époque et découvrez l’ambiance de la cité dacquoise en 1913.

Plongez en 1913 dans la ville de Dax, cité thermale rayonnante grâce à son charme et son climat privilégié.

Suivez Marie Golzart, dacquoise de coeur et femme de Raphaël Milliès-Lacroix, maire puis sénateur des Landes, qui vous contera les petites et grandes histoires qui ont fait de Dax une ville festive, thermale, charmante et rebelle.

Des arènes aux remparts, du Trou des pauvres aux nombreuses villas balnéaires, profitez de cette balade afin de découvrir l’ambiance de la cité dacquoise à la Belle époque et d’en connaître toutes les facettes entre loisirs, fêtes, vie quotidienne et transformation de la ville.

Visite d’1h30, en petit groupe, dès 8 ans.

Sur réservation, nombre de places limité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31

RDV porte principale Arènes Parc Théodore Denis

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

