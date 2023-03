Visite: « Dax la rebelle, ville festive à la Belle Epoque » RDV devant la statue du Taureau Dax Catégories d’Évènement: Dax

10 10 EUR Plongez en 1913 dans la ville de Dax, lors d'une visite insolite guidée par Marie Milliès Lacroix, épouse de l'ancien maire du début du XX ème siècle en costume d'époque. L'occasion de découvrir le rôle de son mari dans la ville de Dax qui devient une ville taurine de renom suite à l'inauguration de ses nouvelles arènes. Vous revivrez l'ambiance du XXème siècle en immersion à la belle époque, son quotidien, ses célèbres fêtes et mémorables corridas. Dès 10 ans.

