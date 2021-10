Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère Visite d’automne – Donjon et Manoir de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Catégories d’évènement: Dordogne

Visite d’automne – Donjon et Manoir de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère, 27 octobre 2021, Saint-Léon-sur-Vézère. Visite d’automne – Donjon et Manoir de la Salle 2021-10-27 14:30:00 – 2021-10-27 Manoir de la Salle Lieu-dit Le Bourg

Exceptionnelle visite guidée pour la Toussaint 2021, par la guide conférencière Marie Calonne. "La Tour maîtresse (12ème siècle) et le Manoir (15ème siècle) de Saint Léon sur Vézère forment un ensemble architectural exceptionnel, toujours habité depuis le Moyen-âge. Pour la première fois en 2021, ce lieu ouvre ses portes au public. Un riche mobilier, ainsi que plusieurs collections importantes (musique, herboristerie, animaux fantastiques du Moyen-âge) ont été laissés par ses habitants passés. Les magnifiques charpentes en toit de Lauze et le chemin de la tour sont entièrement accessibles et offrent une très belle vue sur le village. Le jardin abrite un remarquable cèdre géant, un des joyaux de la visite".

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère Autres Lieu Saint-Léon-sur-Vézère Adresse Manoir de la Salle Lieu-dit Le Bourg Ville Saint-Léon-sur-Vézère lieuville 45.01014#1.09004