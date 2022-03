Visite d’Augerville-la-Rivière Augerville-la-Rivière Augerville-la-riviere Catégorie d’évènement: Augerville-la-riviere

Augerville-la-Rivière, le samedi 14 mai à 15:00

Le village d’Augerville-la-Rivière, situé dans la vallée verdoyante de l’Essonne, possède un riche patrimoine historique que vous découvrirez pendant la visite. Vous traverserez l’histoire du château d’Augerville-la-Rivière où plusieurs rois de France séjournèrent et qui ruina la famille Cœur. Vous écouterez la curieuse histoire du château du Mesnil dont le domaine était initialement l’orangerie du château. Enfin, l’église Saint-Pierre Saint-Paul est pourvue d’un mobilier exceptionnel qui s’est enrichi au fil des siècles. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T17:00:00

