Visite d’atelier et démonstration de savoir-faire Montcuit, 2 avril 2022, Montcuit.

Visite d’atelier et démonstration de savoir-faire Village Es-yons Jardin de la Sablonnière Montcuit

2022-04-02 – 2022-04-03 Village Es-yons Jardin de la Sablonnière

Montcuit Manche Montcuit

Visite de l’atelier, explications sur mon métier et vente des créations.

J’ai à cœur d’employer des terres locales (grès du Molay-Littry, argiles des jardins) et des matières premières locales, glanées à proximité de mon atelier (laine, coquillages, végétaux…). J’utilise plusieurs techniques : tournage, colombins, plaques, bandes et estampage. L’atelier est équipé de tours de potier et de deux fours (gaz, électrique). Les matières brutes sont privilégiées pour les objets décoratifs, alors que les pièces utilitaires seront recouvertes d’émaux que je mets au point à l’atelier.

J’aime questionner nos besoins fondamentaux, en produisant des objets finis et non polluant, mais qualitatifs, esthétiques et durables. Mes créations sont des pièces uniques ou de petites séries.

La recherche de lignes épurées donne à mon travail une apparente simplicité. Chaque céramique a une identité et une vibration propre par sa forme, son relief tout en témoignant d’un style caractéristique, identifiable par un vocabulaire formel et un univers chromatique cohérents. Ceci donne à chaque pièce beaucoup de présence et une proximité avec la sculpture, dans une affinité avec les œuvres de Morandi ou encore Brancusi. Mon travail se caractérise par une alliance marquée entre fluidité des formes et densité des matières.

cvazeille@free.fr +33 2 50 52 92 21 https://cecilevazeille.com/

