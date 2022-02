Visite d’atelier d’artiste / Renaissance artistique pour les espèces fossiles Bouziès Bouziès Catégories d’évènement: Bouziès

Lot

Visite d’atelier d’artiste / Renaissance artistique pour les espèces fossiles Bouziès, 22 avril 2022, Bouziès. Visite d’atelier d’artiste / Renaissance artistique pour les espèces fossiles Bouziès

2022-04-22 17:30:00 17:30:00 – 2022-04-22 19:00:00 19:00:00

Bouziès Lot Bouziès L’atelier de Patrick Médéric accueille depuis quelques semaines des créatures venues d’un lointain passé tel que le Bachitherium guirounetensis ou encore le Limognitherium. Les restes fossiles de ces espèces vieilles de 30 millions d’années, et de nombreuses autres, ont été retrouvés dans les Phosphatières qui font la fierté du Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy. Une trentaine d’entre elles ont été nommées d’après les communes ou lieux-dits où elles ont été découvertes. Avec le projet « Mon village, mon fossile », les communes d’Escamps, Bach, Concots, Crégols, Larnagol, Limogne-en-Quercy et Vaylats vont prochainement accueillir la sculpture d’une espèce fossile portant leur nom !

Patrick Médéric, l’artiste choisi pour la réalisation de ces sept œuvres, vous ouvre les portes de son atelier pour vous

présenter les premières réalisations de cette collection. Infos >> Parc / 05 65 24 20 50 ©PNRCQ

Bouziès

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouziès, Lot Autres Lieu Bouziès Adresse Ville Bouziès lieuville Bouziès Departement Lot

Bouziès Bouziès Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouzies/

Visite d’atelier d’artiste / Renaissance artistique pour les espèces fossiles Bouziès 2022-04-22 was last modified: by Visite d’atelier d’artiste / Renaissance artistique pour les espèces fossiles Bouziès Bouziès 22 avril 2022 Bouziès Lot

Bouziès Lot