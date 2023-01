Visite d’atelier d’artiste « Profession feutrière ! » Granville Granville Normandie Tourisme / Attitude Manche Granville Catégories d’Évènement: Granville

Manche

Visite d'atelier d'artiste « Profession feutrière ! » Granville, 7 avril 2023, Granville 25 Montée Saintonge Granville Manche

2023-04-07 10:30:00 – 2023-04-07 12:00:00

Manche Granville En hôte privilégié, venez découvrir l’intimité de l’atelier de Sandrine Bihorel, artiste feutrière.

