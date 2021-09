Rabastens Atelier Bastienne de Carrère Rabastens, Tarn Visite d’atelier Atelier Bastienne de Carrère Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

Depuis 25 ans, Bastienne se consacre à la reliure et à la restauration de livres anciens. Elle fait ses armes dans deux ateliers l’un à Paris, l’autre à Toulouse, avant de s’installer à son compte en 2016. En gagnant son indépendance, Bastienne gagne également la possibilité de laisser libre cours à sa créativité. C’est ainsi qu’elle déploie une nouvelle activité au sein de son atelier rabastinois : le cartonnage d’art !

