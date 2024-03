Visite d’Arreau insolite Office de Tourisme Arreau, dimanche 19 mai 2024.

Visite d’Arreau insolite Office de Tourisme Arreau Hautes-Pyrénées

Un circuit d’Arreau hors des sentiers battus, où vous prendrez de l’altitude et irez dans les quartiers alentours découvrir tout ce patrimoine, du plus ancien au plus récent, qui ont fait ce qu’est devenu Arreau aujourd’hui, un des cœurs emblématiques du Grand Site Occitanie.

Durée 3h.

3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Office de Tourisme ARREAU

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

