Visite d’Arkéos, musée-parc archéologique de Douai Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret, 8 décembre 2021, Lille.

Visite d’Arkéos, musée-parc archéologique de Douai

Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret, le mercredi 8 décembre à 13:30

**La maire de quartier de Wazemmes vous propose une visite guidée d’Arkéos en famille.** C’est une véritable rencontre que vous propose la partie muséale d’Arkéos : de la Préhistoire au Moyen Âge, découvrez le quotidien des hommes et des femmes qui ont contribué à façonner le territoire que vous foulez ! Comment vivaient-ils ? À quoi ressemblaient leurs habitations ? Dans quel environnement évoluaient-ils ? Quelles activités pratiquaient-ils ? Plus de 1 500 objets (céramiques, os, verre, pierres…), des films, des maquettes, des bornes multimédias et des éléments tactiles vous sont proposés dans le cadre de cette visite historique, ludique et interactive, sur les traces de nos ancêtres ! ► Rendez vous à 13h30 à la salle Philippe Noiret ► Départ du bus à 14h de la rue Littré ► Visite guidée du musée de 15h à 16h ► Visite libre du musée et de son parc jusqu’à 16h45 ► Départ du musée à 17h pour un retour prévu à 17h30 à Lille, rue Littré **Pour la réservation et le règlement:** ► Directement à la régie de la mairie de quartier de Wazemmes ► Infos au 03.20.12.84.62 **Participation: 2€ / -6ans gratuit** **Passe sanitaire obligatoire**

Sur inscription en régie de la mairie de quartier

Le musée d’Arkéos, de la Préhistoire au Moyen Âge…

Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret 136, rue de l’abbé Aerts Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T13:30:00 2021-12-08T17:30:00