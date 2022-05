Visite Dare-Dare de l’exposition temporaire

Visite Dare-Dare de l'exposition temporaire "Le Scandale de la Maison Cubiste – André Mare et le Salon d'Automne 1912" Les visites dare-dare se veulent courtes et thématiques. Tous les jeudis matin durant juillet et août, découvrez l'exposition temporaire Le scandale de la Maison cubiste, André Mare et le Salon d'Automne 1912 en compagnie de la médiatrice. Ensemble nous regarderons quelques œuvres pour comprendre l'implication d'André Mare dans ce projet d'hôtel particulier. Vous pourrez ensuite profiter de l'ensemble du musée. Durée : 30 minutes Places limitées, réservation conseillée

