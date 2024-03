Visite dansée en famille Maison Européenne de la Photographie Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 10h30 à 12h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. payant

Parents / Enfants

À partir de 6 ans

Nombre de participants : 15 maximum

Durée de la visite : 1h30

Tarifs :

1 adulte + 1 enfant : 15 €

2 adultes + 1 enfant : 25 €

1 adulte + 2 enfants : 20 €

2 adultes + 2 enfants : 30 €

1 adulte + 3 enfants : 25 €

2 adultes + 3 enfants : 35 €

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne – rubrique activités enfant et famille.

Les visites dansées en famille offrent une nouvelle expérience de visite pour dialoguer avec les œuvres exposées par le biais de jeux chorégraphiés.

Les visites dansées revisitent l’expérience muséale et proposent aux parents, grands-parents… et enfants de partager un moment artistique, culturel et ludique autour d’une exposition. Menée par la chorégraphe Yéhoudit Cohen de la Compagnie Mineola, la visite consiste en des improvisations guidées ainsi que des jeux dansés permettant de laisser émerger une relation nouvelle entre adultes et enfants, et plus largement de vivre une expérience commune et partagée par tous.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004

© Tadzio