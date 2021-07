Roanne Musée Joseph Déchelette Loire, Roanne Visite dansée audioguidée Musée Joseph Déchelette Roanne Catégories d’évènement: Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Joseph Déchelette

Les élèves de l’Atelier chorégraphique du Conservatoire de Roannais Agglomération ont préparé un audioguide pas comme les autres ! Dans les salles du rez-de-chaussée du musée, revisitées par l’artiste Régis Perray, ils ont imaginé parcours et consignes pour visiter le musée autrement. Un projet porté par Charlotte Mattéi, sur une bande sonore proposée par Nathalie Berger et ses élèves. 1 départ par heure | Durée : 30 min Visite des salles du rez-de-chaussée du musée, revisitées par l’artiste Régis Perray. Musée Joseph Déchelette 22 rue Anatole France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Roanne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

