Visite : Dans les pas de Portraits d’âmes de Jean-Baptiste Boyer Bussy-le-Grand, 4 juin 2022, Bussy-le-Grand.

Visite : Dans les pas de Portraits d’âmes de Jean-Baptiste Boyer Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand

2022-06-04 – 2022-06-04 Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand Côte-d’Or Bussy-le-Grand

16 16 EUR À l’invitation du Centre des monuments nationaux, le château de Bussy-Rabutin consacre à Jean-Baptiste Boyer sa première exposition personnelle hors galerie. Ce jeune artiste trentenaire, est tout à la fois un peintre appartenant à la nouvelle école de la peinture figurative française, créateur à ce titre d’impressionnants portraits de représentation, que d’univers picturaux hautement énigmatiques et personnels.

C’est de cette contradiction que réside la dimension surprenante et poétique qu’exerce son œuvre. Il représente des saints, des criminels, des sorcières ou des démons, ouvrant un chemin vers des mondes dans lesquels les frontières entre réalité et imaginaire s’estompent. Sa peinture représente les questionnements contemporains de sa génération face à la complexité du monde. Jean-Baptiste Boyer, fin connaisseur de la peinture historique, crée une œuvre contemporaine miroir de sa génération, faite de doutes, d’incertitudes et de questionnements sur la vie et l’au-delà.

L’exposition réunit plus de 25 toiles choisies parmi plus de 200 œuvres que le jeune artiste a déjà réalisées. Le parcours proposé convie les visiteuses et les visiteurs à une rencontre avec le beau, tout en révélant d’insondables et parfois inquiétants portraits d’âmes.

Partez dans les pas de l’artiste et découvrez avec les médiateurs du château les milles et unes lectures de ses œuvres qui entrent en résonnance avec les collections du château.

chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03 http://www.chateau-de-bussy-rabutin.fr/

À l’invitation du Centre des monuments nationaux, le château de Bussy-Rabutin consacre à Jean-Baptiste Boyer sa première exposition personnelle hors galerie. Ce jeune artiste trentenaire, est tout à la fois un peintre appartenant à la nouvelle école de la peinture figurative française, créateur à ce titre d’impressionnants portraits de représentation, que d’univers picturaux hautement énigmatiques et personnels.

C’est de cette contradiction que réside la dimension surprenante et poétique qu’exerce son œuvre. Il représente des saints, des criminels, des sorcières ou des démons, ouvrant un chemin vers des mondes dans lesquels les frontières entre réalité et imaginaire s’estompent. Sa peinture représente les questionnements contemporains de sa génération face à la complexité du monde. Jean-Baptiste Boyer, fin connaisseur de la peinture historique, crée une œuvre contemporaine miroir de sa génération, faite de doutes, d’incertitudes et de questionnements sur la vie et l’au-delà.

L’exposition réunit plus de 25 toiles choisies parmi plus de 200 œuvres que le jeune artiste a déjà réalisées. Le parcours proposé convie les visiteuses et les visiteurs à une rencontre avec le beau, tout en révélant d’insondables et parfois inquiétants portraits d’âmes.

Partez dans les pas de l’artiste et découvrez avec les médiateurs du château les milles et unes lectures de ses œuvres qui entrent en résonnance avec les collections du château.

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-05-12 par