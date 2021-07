Dax Dax Dax, Landes Visite “Dans le noir” Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Visite “Dans le noir” Dax, 28 juillet 2021, Dax. Visite “Dans le noir” 2021-07-28 19:00:00 – 2021-07-28 22:00:00 Musée de Borda 11 bis rue des Carmes

Dax Landes EUR Découverte en autonomie de la crypte archéologique antique à la lueur d’une lampe torche. Ambiance mystérieuse garantie ! Si besoin d’éclairages supplémentaires, visite commentée à 20h. Découverte en autonomie de la crypte archéologique antique à la lueur d’une lampe torche. Ambiance mystérieuse garantie ! Si besoin d’éclairages supplémentaires, visite commentée à 20h. +33 5 58 74 12 91 Découverte en autonomie de la crypte archéologique antique à la lueur d’une lampe torche. Ambiance mystérieuse garantie ! Si besoin d’éclairages supplémentaires, visite commentée à 20h. dernière mise à jour : 2021-07-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Musée de Borda 11 bis rue des Carmes Ville Dax lieuville 43.71066#-1.0538