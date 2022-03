Visite d’Alauna, ancêtre antique de Valognes Valognes Valognes Catégories d’évènement: Manche

Valognes Manche Valognes Fondée sous le règne d’Auguste, Alauna fut durant le Haut Empire l’une des principales agglomérations antiques de l’actuelle Normandie. Le site a fait l’objet au cours des dernières années d’intenses recherches archéologiques, qui ont permis d’approfondir énormément les connaissances dont on dispose au sujet de cette ancienne capitale du peuple des Unelles.

En subsistent principalement aujourd’hui les imposantes ruines des thermes et l’emplacement du théâtre à gradins.

Le rendez-vous est fixé à 15h auprès des thermes (stationnement auprès de l'ancienne piscine municipale, rue Pierre de Coubertin) – Prévoir des chaussures adaptées à la marche.

pah.clos.cotentin@lecotentin.fr +33 2 33 95 01 26 http://closducotentin.over-blog.fr/

