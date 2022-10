Visite d’Aix-en-Provence en petit train

2022-02-07 – 2022-11-06 EUR À bord du petit train à énergie électrique, laissez-vous guider par un commentaire audio scénarisé traduit en 8 langues. Laissez vous transporter dans les ruelles de la ville à bord d’un petit train avec un toit à vision panoramique.



Le commentaire en français est diffusé directement sur les hauts parleurs. Des casques audio à usage unique sont à disposition de la clientèle non francophone. Si les clients le souhaitent ils peuvent brancher leurs propres écouteurs sur la console devant eux pour mieux entendre les commentaires.



➜ Accessible aux personnes à mobilité réduite.

➜ Durée de la visite de la ville : 40 minutes environ

➜ Sur réservation selon disponibilité.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence. Au départ du rond-point de la Rotonde, en bas du cours Mirabeau, embarquez pour une visite commentée d'environ 45 minutes et retracez l'histoire d'Aix-en-Provence, son patrimoine et sa culture.

