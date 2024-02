Visite Dachstein au fil des rues Dachstein, mercredi 7 août 2024.

Visite Dachstein au fil des rues Dachstein Bas-Rhin

Visite du village médiéval de Dachstein

Comme de nombreuses localités d’Alsace, Dachstein regorge de vieilles pierres et d’endroits insolites. À l’écart des grands axes de circulation, le village a su préserver de nombreuses richesses patrimoniales qui valent à elles seules le détour.

Ainsi, ce lieu chargé d’histoire ne possède pas moins de deux châteaux et de nombreuses maisons à colombages, le tout blotti à l’intérieur des remparts médiévaux, élevés jadis par l’évêque de Strasbourg, puissant seigneur de la vallée de la Bruche.

À travers cette balade historique, venez découvrir les rues et ruelles du vieux bourg. Vous en apprendrez davantage sur les petits monuments ruraux, les métiers disparus et la vie quotidienne d’autrefois, à l’aide de documents d’archives et de photographies anciennes.

Tout public, circuit facile durée 2h. Rendez-vous est fixé ICI

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 17:00:00

fin : 2024-08-07 19:00:00

impasse des artisans

Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est infos@ot-molsheim-mutzig.com

