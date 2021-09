Sartène A casa di Roccapina Corse-du-Sud, Sartène Visite d’A Casa di Roccapina A casa di Roccapina Sartène Catégories d’évènement: Corse-du-Sud

Sartène

Visite d’A Casa di Roccapina A casa di Roccapina, 18 septembre 2021, Sartène. Visite d’A Casa di Roccapina

A casa di Roccapina, le samedi 18 septembre à 10:00

Découvrez avec ou sans audioguide le parcours proposé par A Casa di Roccapina. Après une visite d’A Casa un parcours complémentaire en extérieur vous est proposé à l’arrière de la bâtisse. Histoire, sociologie, géologie, cinéma, … la visite vous réserve de belles découvertes! Venez seul ou en famille, la visite est destinée à tous les publics.

Entrée gratuite

Découvrez le site de Roccapina grâce au parcours de visite d’A Casa di Roccapina! A casa di Roccapina Col de Roccapina – RT 40 – 20100 SARTENE Sartène Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corse-du-Sud, Sartène Autres Lieu A casa di Roccapina Adresse Col de Roccapina - RT 40 - 20100 SARTENE Ville Sartène lieuville A casa di Roccapina Sartène