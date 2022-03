Visite culturelle au plateau de Saugué et rencontre pastorale avec un éleveur Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

Visite culturelle au plateau de Saugué et rencontre pastorale avec un éleveur Gavarnie-Gèdre, 19 août 2022, Gavarnie-Gèdre. Visite culturelle au plateau de Saugué et rencontre pastorale avec un éleveur RDV sur la place de l’église de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre

2022-08-19 09:45:00 09:45:00 – 2022-08-19 RDV sur la place de l’église de Gèdre GEDRE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées De Gèdre au plateau du Saugué : paysages naturels et culturels, du bourg villageois à la zone de granges foraines, face au Cirque de Gavarnie. Avec visite d’exploitation agricole et rencontre avec Carlo, agriculteur. Prévoyez votre pique-nique ! Sur inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. Sortie limitée à 20 personnes. De Gèdre au plateau du Saugué : paysages naturels et culturels, du bourg villageois à la zone de granges foraines, face au Cirque de Gavarnie. Avec visite d’exploitation agricole et rencontre avec Carlo, agriculteur. Prévoyez votre pique-nique ! RDV sur la place de l’église de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Gavarnie-Gèdre Adresse RDV sur la place de l'église de Gèdre GEDRE Ville Gavarnie-Gèdre lieuville RDV sur la place de l'église de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre Departement Hautes-Pyrénées

Visite culturelle au plateau de Saugué et rencontre pastorale avec un éleveur Gavarnie-Gèdre 2022-08-19 was last modified: by Visite culturelle au plateau de Saugué et rencontre pastorale avec un éleveur Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre 19 août 2022 Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées