Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Héas, hameau d’été autour d’un lieu de culte et de légendes, au pied du grandiose Cirque de Troumouse. Avec visite d’exploitation agricole et rencontre avec Daniel, agriculteur.

Suggestion pour passer une journée complète et agréable dans la vallée : après la visite, profitez d’un repas dans une auberge ou d’un pique-nique et d’une balade au Cirque de Troumouse. Sur inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. Sortie limitée à 30 personnes. infotourisme@valleesdegavarnie.com Héas, hameau d’été autour d’un lieu de culte et de légendes, au pied du grandiose Cirque de Troumouse. Avec visite d’exploitation agricole et rencontre avec Daniel, agriculteur.

