Visite : Cuisinons les plantes des marais Terre de Sel, 6 avril 2022, Guérande.

Visite : Cuisinons les plantes des marais

du mercredi 6 avril au samedi 9 avril à Terre de Sel

Lors d’une balade dans les marais salants apprenons à reconnaître et à cueillir la flore sauvage comestible pour la cuisiner et la savourer ensuite ! Réservé aux bons marcheurs et aux enfants de + 12 ans.

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T12:30:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:30:00